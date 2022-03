Nicht nur Hyundai hat heute verraten, wie viele Elektroautos man bis 2030 plant, auch die Schwestermarke Kia ist mit dabei. Kia plant 14 Elektroautos bis 2027, also 3 Modelle mehr als Hyundai und das auch noch 3 Jahre früher als Hyundai.

Kia ist zurückhaltend bei Verkaufszahlen

Während Hyundai allerdings ab 2030 fast 2 Millionen Elektroautos pro Jahr beim Verkauf einplant, so ist Kia mit 1,2 Millionen Einheiten deutlich zurückhaltender. Kia rechnet mit 4 Millionen Autos pro Jahr, aber erstaunlich wenigen Elektroautos.

Mit Blick auf das aktuelle Lineup und die aktuelle Entwicklung geht diese Rechnung irgendwie nicht auf. Wieso sollen nur etwa ein Viertel elektrisch sein, wenn über die Hälfte des Portfolios elektrisch ist? Da rechne ich mit einem anderen Ergebnis.

Bei Kia geht man sogar davon aus, dass im Jahr 2030 nur 45 Prozent der Verkäufe in Märkten wie Europa und den USA rein elektrisch sein werden. Dabei gibt es viele Länder, in denen man dann sogar keinen Verbrenner mehr kaufen können wird.

Kia EV9 als neues Elektro-Flaggschiff

Ab 2023 möchte man bei Kia übrigens mit dem „AutoMode“ eine neue Technologie für autonomes Fahren einführen, die soll mit dem Kia EV9 kommen. Ein Level (ich tippe auf 3, es gibt insgesamt 5 Level) hat Kia heute allerdings nicht genannt.

Mit dem Kia EV9 wird man auch OTA-Updates (Over the Air) and FoD (Feature on Demand) einführen. Und man hat bekannt gegeben, dass die Reichweite des neuen Elektro-SUVs (der das neue Flaggschiff der Marke wird) bei 540 km liegen soll.

Und wie sieht die Roadmap bei Kia aus? Da ist derzeit noch weniger als bei Hyundai bekannt, wir kennen nur den EV6 und EV9 von den neueren Modellen. Ich bin mir aber sicher, dass da jetzt Schlag auf Schlag neue Elektroautos kommen werden.

