Kia: Neues Elektroauto wird getestet

Kia kündigte vor ein paar Monaten den „Plan S“ an und gab an, dass man bis 2025 insgesamt 11 neue Elektroautos auf den Markt bringen möchte. Nach den ersten Modellen soll es in Zukunft auch Autos geben, die als reines Elektroauto geplant werden. Und eines davon wird laut Autocar aktuell schon getestet.

Es könnte sich dabei um eine Serienversion vom Kia Imagine handeln, den man im Mai als Konzeptauto präsentierte. Das ist ein Vorzeigemodell, welches sogar mit 800-Volt-Technologie (wie beim Porsche Taycan) daher kommen soll. Kia hat bisher aber noch keine Serienversion vom Imagine vorgestellt.

-->

Interessant ist auch, dass man intern bei Kia versucht, dass kommende Modelle eine Reichweite von über 800 km schaffen werden. Es ist aber unklar, ob das beim Imagine schon der Fall sein wird. Wir werden die Serienversion wohl 2021 sehen und dann dürften recht zügig weitere Elektroautos von Kia folgen.

Neue Details zum VW ID.4 und VW ID.5 Volkswagen hat den VW ID.4 bereits bestätigt, bisher aber nur ein Konzept von diesem gezeigt. Die Serienversion könnte im August offiziell vorgestellt werden. Es wird jedenfalls Zeit für die Ankündigung, denn die ersten Modelle vom VW ID.4 sollen noch 2020…28. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->