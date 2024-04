Kia EV5 kommt als GT-Version mit über 300 PS

Kia präsentierte im Sommer letzten Jahres den EV5 und hat große Erwartungen an dieses Elektroauto. Man sprach hier bereits von „sehr viel Potenzial“ und Kia geht davon aus, dass dieser neue SUV der Bestseller der Marke wird. Und damit man ein breites Publikum abholt, gibt es auch mehrere Versionen, wie eine GT-Version.

Einen vollwertigen Kia EV5 GT bekommen wir vermutlich (noch) nicht, dafür aber einen Kia EV5 GT-line, der jetzt in China (beim Ministry of Industry and Information Technology) aufgetaucht ist. Die GT-Version steht übrigens erst für Ende 2024 an.

Bei der Leistung blicken wir wohl auf einen Dual-Motor mit 215 PS vorne und 98 PS hinten, zusammen kommt man also auf über 300 PS. Das würde zu einer GT-line passen, für einen echten GT wäre das zu wenig. Ich wäre mir auch nicht sicher, ob Kia hier überhaupt einen vollwertigen GT plant, wie es diesen beim Kia EV6 gibt.

Ich bin mal gespannt, wie und wann der Kia EV5 zu uns kommt, denn der Fokus liegt zunächst auf China. Das Elektroauto könnte aber eine gute Alternative für das Tesla Model Y werden und das war immerhin das meistverkaufte Auto von 2023.

