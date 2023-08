Kia EV5 als kompakter Elektro-SUV vorgestellt

Der Kia EV9 ist ein ziemliches Schiff geworden und nicht nur sehr groß, sondern auch sehr teuer. Allerdings hat Kia heute nachgelegt und den Kia EV5 vorgestellt.

Kia positioniert den EV5 als kompakten Elektro-SUV und die heutige Ankündigung fokussiert sich ausschließlich auf das Design, wir bekommen noch keine Daten. Es weicht auch gar nicht so sehr vom Konzept ab, was ich immer ganz schön finde.

Sieht auf den ersten Blick aber sehr stark wie ein kompakter Kia EV9 aus, was sich schon beim Konzept angedeutet hat. Das ist also die neue Designsprache von Kia.

Wir sprechen hier über ein ca. 4,6 Meter langes Elektroauto und bisher wurde der Kia EV5 auch nur für China vorgestellt. Laut Autocar sei allerdings auch ein Launch in Europa geplant, wenn auch deutlich später. Die Chancen stehen also gut, dass der Kia EV5, den wir hier sehen, Ende 2024 oder Anfang 2025 auch zu uns kommt.

Technische Daten haben wir auch noch keine, aber aus China hört man, dass hier keine 800 Volt-Technologie wie im EV6 und EV9 zum Einsatz kommt und wir über knapp 200 PS an der Hinterachse sprechen. Das mit der Leistung ist okay, es soll auch eine schnellere GT-Version kommen, aber 400 Volt fände ich doch schade.

Hyundai und Kia haben den großen Vorteil, dass sie bei ihrer Elektro-Plattform die Option für 800 Volt haben und ein EV5 dürfte am Ende auch 50.000+ Euro kosten.

Warten wir aber mal die finalen Details ab, die es in China kurz vor dem Launch gibt und die sich in Europa ändern könnten. Wie gesagt, eine offizielle Ankündigung für Deutschland könnte erst in über einem Jahr stattfinden, es dauert also eine Weile.

Der neue Polestar 4 ist bereit für „autonomes Fahren“ Polestar nimmt ab heute die Bestellungen für den Polestar 4 in China entgegen und will den neuen Elektro-SUV auch noch in diesem Jahr ausliefern. In Deutschland ist der Marktstart für […]25. August 2023 JETZT LESEN →

-->