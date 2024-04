Tesla senkt Preise bei ausgewählten Elektroautos

Tesla kämpft mittlerweile auch mit der sinkenden Nachfrage bei Elektroautos und reagiert mit ersten Preissenkungen. Diese unterscheiden sich bei den Modellen.

Die Top-Versionen des Tesla Model Y mit Dual-Motor gibt es derzeit zum Beispiel mit einem Sollzinssatz von 0 Prozent (nicht bei Leasing). Dies gilt aber nicht für die Basisversion und die neue Version mit dem großen Akku und maximaler Reichweite, da ist die Nachfrage gut genug. Auch beim Tesla Model 3 gibt es Bewegung.

Am Wochenende hat Tesla den Preis der Basisversion auf 40.990 Euro gesenkt und wer mehr Reichweite und Power benötigt, der zahlt 49.990 Euro für die neue Long Range-Version 2024, die ich übrigens erst vor ein paar Tagen hier getestet habe.

Tesla: Weitere Preissenkungen möglich

Tesla ist dafür bekannt, dass man flexibel auf die Nachfrage und Preise anpasst, aber die guten Deals gibt es meistens zum Ende des Quartals. Das hat aber gerade begonnen, ich würde weitere Preissenkungen im Mai oder Juni nicht ausschließen.

Mal schauen, wie sich das allgemein in diesem Jahr entwickelt, denn das günstige „Model 2“ kommt wohl doch nicht oder deutlich später, bei Tesla muss man also mit dem Model Y und Model 3 für Wachstum sorgen und das geht jetzt nur noch, in dem man die Preise senkt. Oder neue Versionen (wie beim Model 3) nachreicht.

Für ca. 40.000 Euro ist das Tesla Model 3 aber ein echt guter Deal, mit so einem Paket kann kaum eine Marke mithalten. Wenn Tesla jetzt noch die Basics in den Griff bekommt und das mit dem fehlenden Blinkerhebel rückgängig mach, dann ist das unschlagbar. Das Tesla Model 3 startet damit auf dem Level eines VW ID.3.

Das ist mein neues Elektroauto für den Sommer Zugegeben, die Überschrift ist ein bisschen übertrieben, denn der Polestar 2 ist nicht mein neues Auto, aber es ist mein erster Langzeit-Test im Alltag. Drei Monate kann ich mir das […]21. April 2024 JETZT LESEN →

-->