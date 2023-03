Kommt ein Steam Deck 2? Möglich, aber das wird Jahre dauern

Das Steam Deck ist jetzt seit ca. einem Jahr erhältlich und Valve denkt über eine neue Generation nach, denn diese Plattform soll eine große Zukunft haben, aber wie sieht es eigentlich konkret aus? Wann kommt denn nun ein Steam Deck 2?

So schnell wird das nicht passieren, denn in einem Interview hat Valve verraten, dass ein „echtes Next-Gen-Deck mit einem deutlichen Leistungsschub“ erst „in ein paar Jahren“ kommen wird. Also nicht 2023 und vermutlich auch nicht 2024.

Steam Deck: Kommt gar keine neue Hardware?

Wobei mich die Aussage „echtes Next-Gen-Deck“ auch stutzig macht, denn das schließt eine etwas verbesserte Version des Steam Deck nicht aus. Wie wäre es mit einem ähnlichen Upgrade wie bei der Nintendo Switch, z.B. mit OLED-Display?

Die Hardware unter der Haube wird eine Weile so bleiben, diese Aussage steht und das ist auch wichtig für die Entwickler. Da unterscheidet sich eine reine Konsole von einem Smartphone oder Tablet, denn Entwickler brauchen die Planungssicherheit.

Doch das Steam Deck ist ein großer Erfolg und hat die Erwartungen von Valve übertroffen, ich könnte mir ein Mini-Upgrade für 2024 gut vorstellen, bevor dann 2026 eine neue Generation erscheint. Vor allem das Display würde besser gehen.

