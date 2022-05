Konkurrenz für Apple Pay: PayPal würde gerne NFC im iPhone nutzen

Wir haben gestern darüber berichtet, dass die EU gegen Apple vorgehen wird und mittlerweile ein Problem in der geschlossenen NFC-Schnittstelle sieht. Es gibt zwar Möglichkeiten, um den NFC-Chip in Apps zu nutzen, aber nicht bei Bezahl-Apps.

Wer als Dienst auf dem iPhone zum mobilen Bezahlen über die NFC-Schnittstelle vertreten sein möchte, muss bei Apple anklopfen. Dann kann man Teil von Apple Pay werden und muss eine Gebühr an Apple zahlen. Und das ist der einzige Weg.

Vor ein paar Jahren war das noch ein großes Thema, da die NFC-Schnittstelle bei Android eben offen ist. Vor allem die Anbieter in Europa wehrten sich am Anfang gegen die Marktmacht von Apple. Mit der Zeit schlossen sich dann aber viele an.

Selbst die Sparkassen haben das Thema mittlerweile aufgegeben.

PayPal würde gerne NFC beim iPhone nutzen

Hinter der aktuellen Bewegung stecken andere Anbieter und laut Bloomberg ist PayPal die treibende Kraft. Es gibt mehrere Unternehmen, die sich direkt bei der EU beschwert haben, allerdings wird nur PayPal von Bloomberg namentlich erwähnt.

PayPal würde gerne eine App für das iPhone anbieten, die mobiles Bezahlen über NFC anbietet. Daher nutzt man die aktuelle Anti-Wettbewerbs-Bewegung der EU aus, um Apple im besten Fall zum Öffnen der NFC-Schnittstelle zu zwingen.

Ich bin mir weiterhin unsicher, ob ich das gut finde, ähnlich wie beim App Store. Ich kann das Argument mit der Monopol-Stellung von Apple verstehen, aber es hat eben auch Vorteile, wenn die Plattform geschlossen ist. Für mich gibt es da keine klar bessere Richtung. Mal schauen, welchen Weg die EU langfristig gehen wird.

