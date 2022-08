Gut so: Kontaktloses Bezahlen wird zur Selbstverständlichkeit

Laut Euro Kartensysteme (Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen) wurden 3,17 Milliarden Bezahlvorgänge im ersten Halbjahr 2022 mit der Girocard getätigt. Das ist im Vergleich zu 2021 eine Steigerung von 17 Prozent.

Interessant ist auch, dass vor allem das kontaktlose Zahlen mit der Karte immer beliebter wird und bereits bei 74,3 Prozent liegt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 ist das ein Plus von 10 Prozent. Und auch die Zahl der Bezahlterminals für die Girocard hat 11 Prozent zugelegt und erstmals die Million-Grenze überschritten.

Die meisten Menschen dürften via Karte bezahlen, denn die Girocard gibt es nur bei der Sparkasse und nur bei Apple Pay in Deutschland. Wer also via Smartphone und Smartwatch bezahlen möchte, der benötigt in der Regel eine Kreditkarte bei uns.

Ich habe seit einer ganzen Weile nicht mehr mit meiner Girocard gezahlt, allerdings zahle ich nur noch kontaktlos und nur noch via Apple Watch (falls möglich). Durch die Pandemie hat sich das spürbar in Deutschland gebessert, was ich gut finde.

