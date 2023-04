Kritik an der Kritik der Nutzer: Metacritic will sich bessern

Achtung, es folgen leichte Spoiler in diesem Beitrag. Und falls ihr Burning Shores, das DLC zu Horizon Forbidden West, nicht gespielt habt, dann skippt eventuell.

Jedenfalls gibt es am Ende des DLCs nicht nur einen Epilog und Hinweis für das dritte Spiel, welches mittlerweile quasi bestätigt wurde, sondern auch eine neue Entwicklung bei Aloy: Sie ist lesbisch (oder bisexuell) und küsst einen neuen (im DLC eingeführten) Charakter. Dieser wird uns in Zukunft dann sicher begleiten.

Homophobie in Metacritic-Bewertungen

Normale Menschen dürften das abgehakt haben und ich dachte nach dem Finale auch nicht weiter darüber nach, doch Metacritic wurde von Nutzer gestürmt und es hagelte 0 (von 10) Punkte. Zeitweise lag Burning Shores bei unter 3 Punkten.

Ja, das ist jetzt nicht die Offenbarung für ein Story, aber das ist übertrieben und in den Kommentaren sah man dann, warum das so ist. Da wurde von homophoben Menschen mal eben was von einer „Agenda“ erzählt, die nicht in ihr Weltbild passt.

Ein Problem, mit dem Sony vor ein paar Wochen bei The Last of Us zu tun hatte, denn die Serie erzählt in der dritten Folge eine homosexuelle Liebesgeschichte. Für mich die beste Folge der Serie, für homophobe Menschen der Weltuntergang.

Metacritic will neue Tools einbauen

Für Nutzer, die aber bei Seiten wie Metacritic schauen, wie gut oder schlecht ein Inhalt von der breiten Masse aufgenommen wird, ist „Review-Bombing“ mit diesen negativen Bewertungen eben sinnfrei, denn das verfälscht am Ende das Ergebnis.

Metacritic hat aber gegenüber Eurogamer verraten, dass man da endlich mal etwas unternehmen will, denn sowas kam schon häufiger vor. Es gibt auch Fans einer Plattform, die dann Spiele einer anderen Plattform einfach so negativ bewerten.

Am Ende des Tages geht sowas oft in einer breiten Masse unter, aber manchmal nimmt es einen negativen Lauf und es wäre schön, wenn Metacritic dafür Tools einbaut, die sowas wenigstens etwas eindämmen. Das wird jetzt aber eine Weile dauern, denn Metacritic will sich für diese Tools ein paar Monate Zeit nehmen.

PlayStation Showcase: Nächsten Monat gibt es viele neue PS5-Spiele Sony hat für 2023 endlich mal wieder ein PlayStation Showcase geplant, das haben wir bisher schon häufiger von mehreren Quellen gehört. Es soll angeblich vor der (mittlerweile abgesagten E3) stattfinden, […]24. April 2023 JETZT LESEN →

-->