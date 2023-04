PlayStation Showcase: Nächsten Monat gibt es viele neue PS5-Spiele

Sony hat für 2023 endlich mal wieder ein PlayStation Showcase geplant, das haben wir bisher schon häufiger von mehreren Quellen gehört. Es soll angeblich vor der (mittlerweile abgesagten E3) stattfinden, mehr wissen wir bisher jedoch noch nicht.

Jeff Grubb hat das jetzt etwas in einem Podcast eingegrenzt, er ist eine durchaus gute Quelle in der Gaming-Brache und behauptet, dass das PlayStation Showcase ziemlich sicher (falls Sony die Pläne nicht noch spontan ändert) im Mai stattfindet.

Ich würde aber eher Ende Mai damit rechnen, also in gut einem Monat, denn Sony hat das Event sicher rund um die E3 und das Summer Games Fest geplant und will den Abstand nicht zu groß halten. 2018 gab es übrigens ein Showcase für die E3, 2020 gab es eines für die PS5 im September und 2021 ebenfalls im September.

Sony hat sich früher gerne für die E3 entschieden, änderte das mit dem Release der PlayStation 5 allerdings. Und letztes Jahr gab es kein PlayStation Showcase.

Video: Die Zukunft der PlayStation 5

Mein Tipp der Woche: Burning Shores für die Sony PlayStation 5 Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, […]23. April 2023 JETZT LESEN →

-->