Neue PlayStation-Spiele: Horizon-Reihe mit Aloy geht weiter

Horizon Zero Dawn war der Anfang der Reise von Aloy und Horizon Forbidden West führte diese Reise mit einem zweiten Teil fort. Beide Spiele wurden mit einem DLC um eine weitere Geschichte erweitert, seit letzter Woche ist das Borning Shores.

Falls ihr das DLC noch nicht gespielt habt, dann hört jetzt vielleicht mit dem Lesen auf, denn es folgt ein kleiner Spoiler. Im Epilog erklärt Sylens nämlich, dass er einen Weg gefunden hat, um Nemesis aufzuhalten. Das deutet schon Teil 3 indirekt an.

Horizon: Teil 3 mit Aloy wird kommen

Nun hat Guerrilla verraten, dass das Abenteuer von Aloy weitergeht. Wie genau? Das sagt man nicht. Doch dabei bleibt es nicht, denn es gibt noch ein „aufregendes Online-Projekt“. Da gab es ja vor einigen Wochen eine durchaus großen Leak.

Sony hat schon 2022 betont, dass man große Pläne für Horizon hat und das eine wichtige Marke bei den PlayStation Studios bleibt. Eine Serie bei Netflix kommt ja auch noch. Ich bin jedenfalls gespannt, ich mag die Horizon-Reihe, hätte für den dritten Teil (abgesehen davon, dass es bitte ein Finale ist) noch einen Wunsch.

Technisch sind das beeindruckende Spiele und Borning Shores zeigt, was mit der PlayStation 5 möglich ist. Doch jetzt hat man eine Basis, die Story war bisher auch nie schlecht, aber es fehlt noch ein Hauch von Tiefe (im Stil von The Last of Us).

Guerrilla hat aber nicht verraten, wie und wann die Reise weitergeht. Ich hoffe, dass das mit der PlayStation 5 realisiert wird (eventuell der Pro-Version ab 2024) und nicht erst mit der PlayStation 6. Vielleicht erfahren wir auf dem Showcase mehr.

