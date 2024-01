Künstliche Intelligenz: Microsoft mit KI-Browser und Copilot-App

2024 dürfte ein neuer Höhepunkt im KI-Wettrennen sein und passend zum Start ins neue Jahr legt Microsoft auch direkt vor. Ende 2023 veröffentlichte man eine App namens Copilot, die mit GPT-4 das aktuelle LLM nutzt und komplett kostenlos ist.

Die App gibt es für Android im Google Play Store und für iOS im Apple App Store. Doch da hört es nicht auf, denn Microsoft Edge heißt jetzt „KI-Browser“ und in den Stores gibt es ebenfalls den Hinweis, dass der Copilot hier mit von der Partie ist.

Microsoft macht also direkt klar, dass KI ein großes Thema für das Jahr bleibt und immer mehr bei den Diensten und Apps in den Fokus rückt. Diese Apps sind nicht neu, der Copilot war vorher als Bing Chat bekannt, aber das Branding ist frisch.

Und wir befinden uns erst am Anfang des Jahres, bei der Surface-Reihe sind wohl auch bald erste KI-Laptops geplant und das ist sicher nicht das Ende, das wird eine Flut an KI-Ankündigungen in diesem Jahr. Schauen wir mal, was am Ende relevant sein wird, aber der neue Copilot wird uns 2024 sicher noch sehr häufig begegnen.

