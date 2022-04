Laden von Elektroautos: ChargeX startet die Drop Power Sharing App

EnBW nimmt Schnellladeparks in Zwickau und Meerane in Betrieb

Das Energieunternehmen EnBW hat zwei neue Schnellladeparks in Betrieb genommen und verdichtet damit sein EnBW HyperNetz für E-Autos. Seit wenigen Tagen können E-Autofahrer in Zwickau an zwölf und in Meerane an acht HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) mit bis zu 300 Kilowatt laden.…4. April 2022 JETZT LESEN →