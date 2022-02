Längere Videos bei TikTok stressen die Nutzer

TikTok greift immer mehr YouTube an, denn während andere Plattformen in den letzten Monaten ihre kurzen Videos eingebaut haben, gibt es dort immer längere Videos. So testet man seit letztem Jahr schon Video mit 5 Minuten Länge.

Lange Videos stressen TikTok-Nutzer

Doch laut Wired ist da noch nicht Schluss, mit einer kleinen Gruppe testet man sogar Videos, die bis zu 10 Minuten lang sein können. Aber diese Entwicklung ist bei den Nutzern gar nicht so beliebt, das zeigt eine interne Analyse bei TikTok.

Demnach stresst es die Menschen, wenn ein Video länger als eine Minuten geht. Das liegt daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei TikTok extrem gering ist. Die Analyse hat ergeben, dass sich die Menschen nicht mehr konzentrieren können.

Es geht am Ende wie immer um Geld

TikTok möchte dennoch versuchen, dass man die Videos länger macht, denn das sorgt am Ende für mehr Umsatz. Bei YouTube kann man zum Beispiel ab 8 Minuten Länge auch Werbeanzeigen im Video platzieren und so mehr Geld verdienen.

Es geht aber auch darum, dass man so die Zeit steigert, die Menschen mit TikTok verbringen. Werbepartner sehen es nämlich gerne, wenn sich die Zeit steigert, die Menschen in einer App verbringen. Und längere Videos sind eine Möglichkeit.

Ich finde es „interessant“, wie sich das mit der Aufmerksamkeit entwickelt und habe das auch schon im privaten Umfeld beobachtet. Kurze Videos, in denen in wenigen Sekunden viel passiert und die sofort die Aufmerksamkeit pushen, sind nicht zwingend gut, wenn man sich daran gewöhnt und das dann immer erwartet.

Auf der anderen Seite sind bisher auch alle Plattformen gescheitert, wenn es darum geht, eine alternative Videoplattform für YouTube aufzubauen. TikTok hat ein sehr gutes Geschäftsmodell und sollte sich vielleicht einfach nur darauf fokussieren.

