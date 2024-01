Lamborghini bestätigt die ersten zwei Elektroautos

Lamborghini wird sich als VW-Marke natürlich auch dem Wandel der Branche anpassen und hat eine elektrische Zukunft geplant. Der Umstiegt wird aber deutlich langsamer ablaufen, immerhin kann sich die Luxusmarke das weiterhin erlauben.

Diese Woche hat man wie erwartet über die Zukunft gesprochen und dabei auch erneut den Lamborghini Lanzador für 2028 bekräftigt. Es ist das erste Elektroauto der Marke, auf der Roadmap findet man allerdings auch das zweite Elektroauto:

Schon ein Jahr später, also 2029, soll der Nachfolger des Lamborghini Urus auf den Markt kommen, der uns dieses Jahr als Hybrid gezeigt wird. Es hat sich schon vor etwa einem Jahr angedeutet, dass der Urus in Zukunft auch ein Elektroauto wird.

Zugegeben, das ist jetzt nicht die ambitionierteste Roadmap, aber im Bereich der Luxus-Sportmarken ist es immerhin ein Plan, den manch andere Marke in dieser Klasse noch nicht hat. Die Volkswagen AG wird da sicher auch Druck machen.

Für den Lamborghini Revuelto und den Lamborghini Huracán, der in diesem Jahr sowieso erst neu aufgelegt wird, gibt es noch keinen Plan für die rein elektrische Zukunft. Ich gehe aber davon aus, dass Lamborghini den Wandel so lange es geht (also bis 2035, falls sich das Ziel nicht doch noch verschiebt) hinauszögern wird.

Mal schauen, dann der erste „echte“ Elektro-Sportwagen von Lamborghini kommt, die ersten beiden Modelle, die vor 2030 geplant sind, sind immerhin beides SUVs.

