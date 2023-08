Lebensmittelrettung: Lidl spendet für jede Rettertüte

Ab August spendet Lidl in Deutschland pro verkaufter Tüte 20 Cent an die Tafeln in Deutschland.

Die Spenden sollen wichtige Projekte der Tafeln wie Digitalisierung, Ausbau der Lagerkapazitäten und Förderung des Ehrenamts unterstützen. Die Rettertüte wurde bereits im Sommer 2022 als Maßnahme gegen Lebensmittelverschwendung eingeführt und erfreute sich laut Lidl seitdem „großer Beliebtheit“, wodurch bisher über 19.000 Tonnen Lebensmittel „gerettet“ werden konnten.

In der bis zu fünf Kilogramm schweren Rettertüte, die zum Einheitspreis von drei Euro pro Tüte verkauft wird, befinden sich verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Dazu gehören beispielsweise Artikel, bei denen die Verpackung beschädigt wurde oder nur einzelne Produkte aussortiert werden müssen.

Die Idee an sich finde ich toll, leider ist in den Tüten oftmals wirklich der letzte Schund zu finden. Vom matschigen Stellen bis Schimmel ist alles dabei, so zumindest meine Erfahrung.

