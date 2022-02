Leere Drohung: Facebook und Instagram bleiben in Europa

Vor ein paar Tagen machte eine Meldung über das mögliche Aus von Facebook und Instagram in Europa die Runde. Grund: Wenn Meta die Daten nicht mehr in die USA schicken darf, dann würde dies das Geschäftsmodell des Unternehmens bedrohen.

Man sprach davon, dass es dann „wahrscheinlich“ nicht mehr möglich sei, die Dienste in Europa zu betreiben. Wie erwartet war das eine leere Drohung und da diese Meldung eine große Runde in den Medien drehte, gab es ein Statement.

There has been reporting in the press that we are “threatening” to leave Europe because of the uncertainty over EU-US data transfers mechanisms. This is not true. Like all publicly-traded companies, we are legally required to disclose material risks to our investors. Last week, as we have done in our previous four financial quarters, we disclosed that continuing uncertainty over EU-US data transfers mechanisms poses a threat to our ability to serve European consumers and operate our business in Europe.