Kommt das Ende von Facebook und Instagram in Europa?

Wird sich Meta aus Europa zurückziehen und Facebook, Instagram und mehr für europäische Nutzer sperren? Damit „droht“ man jedenfalls, falls die EU weiterhin nicht erlaubt, dass man die vielen Daten aus Europa in die USA exportieren darf.

Falls man sich nicht einigen kann, dann wird es „wahrscheinlich“ nicht mehr möglich sein, die Dienste in Europa anzubieten. Das kleine „wahrscheinlich“ (likely) ist aber genau der Punkt, warum das vermutlich einfach nur eine leere Drohung ist.

Zieht Meta das womöglich durch?

Ja, die Daten der Nutzer sind das Geschäftsmodell von Meta, aber man verliert schon jetzt tägliche Nutzer, was nicht gut ankam. Da wird man sicher nicht auch noch auf einen Markt in Europa verzichten, das wäre jetzt das falsche Zeichen.

Ich weiß es nicht, aber ich behaupte einfach mal, dass es sich Meta nicht erlauben kann. Und es ist ja nicht so, dass man hier keine Werbung anbieten kann, sie ist nur nicht mehr so „persönlich“, da man die Nutzer weniger gut analysieren kann.

Einige Medien verkaufen das gerade als sicheren Rückzug aus Europa, was nicht ausgeschlossen ist, aber wie gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich. Vermutlich will Meta so einfach nur etwas Druck aufbauen – was hoffentlich nicht klappen wird.

Meta kündigt an, in Europa kein Facebook und Instagram mehr anzubieten, wenn die EU #Microtargeting verbietet pic.twitter.com/HbLvtYpqj4 — Christoph Schattleitner (@Schattleitner) February 6, 2022

