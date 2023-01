Lenovo und Motorola: Das erste ThinkPhone ist offiziell

Es hat sich letztes Jahr angedeutet und jetzt wurde das erste ThinkPhone auf der CES 2023 in Las Vegas offiziell vorgestellt. Das Smartphone wird von Lenovo auf den Markt gebracht, es besitzt jedoch auch den Zusatz „by Motorola“ am Ende.

Wir haben noch keinen Preis für euch, aber das Lenovo ThinkPhone by Motorola wird in den kommenden Monaten auch in Europa auf den Markt kommen. Sobald wir mehr Details für den deutschen Markt haben, reichen wir diese direkt nach.

Das ThinkPhone besitzt ein 6,6 Zoll großes Display (FHD+), es nutzt den älteren Snapdragon 8+ Gen 1 und der Akku hält 36 Stunden und kann mit 68 Watt recht zügig geladen werden. Und bei der Hauptkamera setzt man auf 50 Megapixel.

Lenovo hält sich noch mit Details zurück, aber es gibt sehr viel Motorola und auch viele Apps und Funktionen von Motorola. Allerdings ist es ein Think-Produkt und das bedeutet, dass es bei diesem Modell exklusive „Think 2 Think-Funktionen“ gibt:

Instant Connect: Telefon und PC erkennen sich, wenn sie sich in der Nähe befinden und verbinden sich über WLAN.

Einheitliche Zwischenablage: Nahtlose Übertragung von kopiertem Text oder aktuellen Fotos, gescannten Dokumenten und Videos zwischen Geräten durch Einfügen in eine beliebige App auf dem Zielgerät.

Vereinheitlichte Benachrichtigungen: Telefonische Benachrichtigungen werden sofort im Windows Action Center angezeigt. Wenn Sie auf eine Benachrichtigung klicken, wird die entsprechende Telefonanwendung automatisch auf dem PC-Bildschirm gestartet.

Dateiablage: Einfaches Ziehen und Ablegen von Dateien zwischen ThinkPhone und PC.

App-Streaming: Öffne jede Android-Anwendung direkt auf dem PC.

Erweiterte Webcam: Nutzen Sie die Vorteile der leistungsstarken ThinkPhone Kameras und KI- Funktionen und verwenden Sie sie nahtlos als Webcam für alle Ihre Videogespräche.

Sofortiger Hotspot: Verbinden Sie sich mit einem Klick direkt vom PC aus mit dem Internet und nutzen Sie die 5G-Konnektivität des ThinkPhone.

Das ThinkPhone ist nach MIL STD 810H zertifiziert, es nutzt Gorilla Glass Victus und eine IP68-Zertifizierung darf auch nicht fehlen. Da es eher als Geschäftshandy vermarktet wird, müsste eigentlich auch eine gute Update-Politik vorhanden sein, dazu wurden uns aber keine Details genannt (die Android-Version ist auch unklar).

