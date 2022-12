Android-Smartphones: Meine zwei Favoriten 2022

Das Google Pixel 7 Pro hat das Battle der Flaggschiff-Reihe in diesem Jahr bei mir gewonnen und ist daher ganz klar eines der besten Android-Smartphones für mich. In den letzten Wochen gab es da auch keine Überraschung mehr von meiner Seite.

Die Pixel-Reihe hat sich positiv entwickelt und vor allem der attraktive Preis von unter 1.000 Euro für die große Version machen es sehr spannend. Mittlerweile gibt es auch immer wieder Angebote, aber der Preis ist auch endlich etwas stabiler.

Ich persönlich nutze zwar ein Apple iPhone 14 Pro, da ich kompakte Smartphones bevorzuge, aber in dieser Android-Klasse wäre ich sonst mit dem Google Pixel 7 Pro unterwegs. Wobei: Das normale Pixel 7 sollte man auch nicht unterschätzen.

Sony Xperia 5 IV: Es bleibt eine Empfehlung

Apropos Größe, die Android-Flaggschiffe bleiben mir am Ende zu groß. Nur eine Ausnahme ist mir da in diesem Jahr im Kopf geblieben, das Sony Xperia 5 IV. Das wird von Jahr zu Jahr besser und war im Oktober auch mal mein Tipp der Woche.

Ich würde so weit gehen und sagen, dass es mein Tipp des Jahres wäre. Ich nutze in der Regel zwei Smartphones, mein iPhone und ein Android-Modell. Und das Pixel finde ich zwar grundsätzlich etwas besser, aber ich nutze das Xperia eben lieber.

Das liegt in erster Linie an der Flaggschiff-Ausstattung in Kombination mit dem handlichen Design. Etwas zu lang, aber schön schmal und leicht. Es kommt dem iPhone sehr nah und daher bin auch ich extrem auf das neue Xiaomi 13 gespannt.

Der Preis ist noch so eine Sache, aber mittlerweile bekommt man das Sony Xperia 5 IV auch für unter 1.000 Euro und ich habe Angebote für um die 800 Euro gesehen. Da wird es dann schon sehr attraktiv und da kann man definitiv auch zuschlagen.

Das wären also meine zwei Favoriten in diesem Jahr. Überrascht mich zwar nicht komplett, aber das Sony Xperia 5 IV überzeugt mich mehr als erwartet. Wenn Sony nur endlich mal eine gute Update-Politik einführend würde, das ist sehr schade…

Mal schauen, was uns 2023 erwartet, da könnte das Samsung Galaxy S23 Ultra dank Snapdragon-Chip schwer zu schlagen sein. Doch wenn Sony weitermacht und die 5er-Reihe erneut optimiert, dann muss man bald gar keine Abstriche mehr machen und dann könnte das Sony Xperia 5 V mein einziges Highlight werden.

