Letzte Nintendo Direct 2020 ohne Spiele

Nintendo hat eine letzte Direct für 2020 angekündigt, aber das Jahr wird ohne eine normale Direct-Veranstaltung zu Ende gehen. Neben den vielen Mini-Ausgaben hat Nintendo nämlich nur ein paar Sonderausgaben gezeigt – und eine folgt noch.

Heute um 0 Uhr gibt es eine „Super Nintendo World Direct“, in der man knapp 15 Minuten lang Details zum Park zeigen möchte. Der soll im Februar öffnen, wobei ich da ehrlich gesagt noch etwas skeptisch bin. Das wäre noch etwas zu früh.

Nintendo Direct: 15 Minuten ohne Spiele

Nintendo macht aber auch klar, dass es keine Inhalte zu Spielen in der Direct geben wird, damit sich die Fans keine falschen Hoffnungen machen. Das war es also für 2020 und ich bin auf das Switch-Jahr 2021 gespannt. 2020 war okay, für mich aber das bisher schlechteste Switch-Jahr. Doch für Nintendo läuft es besser denn je, man kann sich also auch mal ein Jahr mit wenigen AAA-Spielen erlauben.

Wir werden nicht über die Direct berichten (sofern es keine Überraschung gibt), da vorerst kein Park für Europa geplant ist. Den Anfang macht ein Park in Japan, dann folgen zwei Parks in den USA. Solltet ihr aber in Zukunft einen Besuch geplant haben, dann könnte euch die Super Nintendo World Direct eventuell interessieren.

