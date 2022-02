Lexus plant Elektro-Sportwagen mit 700 km Reichweite

Lexus präsentierte letzte Woche zwei neue Elektro-Konzepte, einmal für einen SUV und dann noch für eine normale Limousine. Doch man zeigte auch einen Teaser für einen elektrischen Lexus-Sportwagen, der bis 2030 auf den Markt kommen soll.

Lexus will 700 km Reichweite schaffen

Heute hat die Marke weitere Bilder veröffentlicht und neue Details genannt. So peilt man eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h bei etwas mehr als 2 Sekunden an und möchte außerdem ein Elektroauto entwickeln, in dem man dennoch tief sitzt.

Doch die interessanteste Ankündigung betrifft die Aussage zur Reichweite. Bis zu 700 km sollen mit dem Elektro-Sportwagen möglich sein. Doch wie, wenn wir hier einen Sportwagen haben, wo nicht viel Platz im Boden ist? Das ist die Frage.

Laut Lexus soll das mit einer Feststoffbatterie möglich sein. Der Sportwagen sieht also nicht nur wie ein futuristisches Konzept aus, welches als Serienversion wohl ganz anders präsentiert wird, man hofft bei Lexus auch auf einen Durchbruch.

Man ist mit dieser Vision zwar nicht alleine, aber damit sollte klar sein, dass so ein Elektro-Sportwagen eher in Richtung 2030 als in Richtung 2025 kommt. Das ist derzeit ein Konzept, was auf dem Papier und noch nicht in der Realität existiert.

