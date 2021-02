LG könnte rollbares Smartphone einstellen

LG gab zum Start ins neue Jahr bekannt, dass man ein rollbares Smartphone für 2021 plant. Kurz danach folgten aber Gerüchte, dass sich LG komplett aus dem Markt für Smartphones zurückziehen wird. Diese Woche machte eine Meldung die Runde, dass das Projekt mit dem rollbaren Smartphone eingestellt wurde.

LG: Entscheidung noch nicht getroffen

Gegenüber The Verge hat LG aber direkt verlauten lassen, dass man noch an dem Projekt festhält. Wobei sich LG auch ein bisschen schwammig ausdrückt, denn man gibt an, dass eine finale Entscheidung noch nicht getroffen worden sei.

Das klingt für mich nicht so, als ob man unbedingt an diesem Projekt festhalten möchte, sondern aktuell noch überlegt, ob es eingestellt wird. Und womöglich hat man BOE schon informiert, dass Schluss ist (das war das eigentliche Gerücht).

Wenn ein Unternehmen überlegt, ob es überhaupt weiter Smartphones bauen möchte, dann ist ein teures Modell und Experiment womöglich auch nicht gerade der richtige Ansatz. Ich könnte mir daher gut vorstellen, dass an der Meldung etwas dran ist, die Aussage von LG aber auch stimmt. Der letzte Sargnagel wurde noch nicht in das Projekt gerammt, aber man überlegt, ob es eingestellt wird.

