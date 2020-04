LG Velvet: Neue Details veröffentlicht

LG plant mit dem Velvet einen Neuanfang bei den Smartphones und man geht auch neue Wege bei der Vermarktung. Das Event mit der Ankündigung findet zwar erst am 7. Mai statt, doch das Unternehmen nennt nach und nach neue Details.

Heute hat man verraten, dass das LG Velvet mit einem 6,8 Zoll großen Display (man nennt es Cinema FullVision) mit 20,5:9-Seitenverhältnis, dem Snapdragon 765 inklusive 5G-Modem und einem 4300 mAh starken Akku daher kommt.

-->

Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf, dazu gibt es 8 MP (Ultraweit) und 5 MP (Tiefe) und ein Telefoto-Sensor für besseren Zoom fehlt. Gestern haben wir übrigens auch erfahren, dass das LG Velvet kabelloses Laden unterstützt.

LG Velvet startet am 15. Mai

Marktstart in Südkorea ist am 15. Mai, allerdings nennt man weiterhin keinen Preis und gibt weiterhin nicht an, ob wir das LG Velvet in Europa sehen werden. Bisher konzentriert sich das Marketing doch sehr stark auf Südkorea. Für das LG Velvet wird man auch ein Cover mit zweitem Display und einen Stylus anbieten.

Video: Das Design vom LG Velvet

Teilen

-->