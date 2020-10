Lidl Pay: In Deutschland nur als lastschriftbasiertes Verfahren

Der Discounter Lidl ist mit Lidl Pay bereits im letzten Jahr in den Markt für mobiles Bezahlen eingestiegen, allerdings noch nicht hierzulande. Nachdem seit März klar ist, dass sich das ändern soll, wird es nun konkreter.

Wie das Unternehmen gegenüber der „WiWo“ aktuell bestätigt hat, will man mit dem Handy-Bezahldienst expandieren. Demnach plant Lidl, die Funktion in die Bonusprogramm-App Lidl Plus zu integrieren. Das wurde bereits exakt so erwartet.

Die Bezahlfunktion wird eine der nächsten Erweiterungen für die deutsche App sein.

Bezahlen nur per Lastschrift

Mit dem System möchte man sich neben Apple Pay und Google Pay behaupten. Der Discounter kann allerdings nicht auf den NFC-Chip im iPhone zugreifen. Lidl hat daher eine Lösung entwickelt, die auf beiden Plattformen auf einen QR-Code zum Bezahlen setzt.

In Polen und Spanien können Kunden bereits mit der Lidl App bezahlen. Hat man dort eine Visa oder Mastercard in der App hinterlegt, dann kann man über seinen eigenen QR-Code an der Kasse von Lidl bezahlen.

In Deutschland wird Lidl das aber wohl so nicht einführen. Der Schock für mich: Hierzulande will man auf ein lastschriftbasiertes Verfahren setzen.

In Deutschland entwickeln wir derzeit ein lastschriftbasiertes Verfahren. Das ist etwas aufwendiger, aber notwendig um möglichst alle Verbraucher zu erreichen.

Ich kann dem gar nichts abgewinnen. Finanztransaktionen, die nicht in Echtzeit ablaufen, fühlen sich für mich schlicht altbacken an. Da zahle ich lieber weiterhin mit meiner Smartwatch – ganz ohne extra Account und Einrichtung.

