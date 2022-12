Lidl: SilverCrest Smart-Home-App wird eingestellt, Kunden sollen zu Homematic IP wechseln

Eine Information für alle, die in der Vergangenheit Smart-Home-Hardware der Lidl-Marke SilverCrest erworben haben: Eine Umstellung steht bevor.

Lidl wird SilverCrest im Smart-Home-Bereich etwas umbauen und ehemals unter eigener Flagge verkaufte Hardware, nur noch über die App des Herstellers eQ-3 nutzbar machen. Das bedeutet: Die SilverCrest Smart-Home-App wird bereits seit Ende November 2022 nicht mehr weiterentwickelt und ab dem 1. Juli 2023 nicht länger verfügbar sein.

Die derzeitigen User der SilverCrest Smart-Home-App werden daher gebeten, die funktionsgleiche App „Homematic IP“ zu installieren. Diese steht auch für Android und iOS bereit. Das Smart-Home-System von SilverCrest wurde vor allem im Jahr 2019 bei Lidl verkauft und ist mit der Homematic-IP-App voll nutzbar, denn es handelt sich nur um umgelabelte Hardware.

Es ist daher auch keine Neuinstallation des Systems erforderlich. Nutzer müssen in der Homematic-IP-App nur den Anweisungen folgen und den Access Point erneut scannen und per Tastendruck bestätigen. Sämtliche Installationsdaten, Geräte und Einstellungen sollten dann in der Homematic-IP-App verfügbar sein.

