Lidl streckt Fleisch mit Gemüse

REWE hat es vorgemacht und nun ist auch Lidl an der Reihe. Das Unternehmen greift den Trend zu weniger Fleisch auf und geht dabei einen Schritt weiter.

So hat man für eine Aktion Artikel aus Fleisch oder Wurst deutscher Herkunft mit einem pflanzlichen Anteil von bis zu 40 Prozent entwickelt. Ab Montag, den 10. Januar 2022, bietet das Unternehmen erstmalig Hackfleisch und Burger-Patties aus Rindfleisch mit Jackfrucht, Wiener Würstchen mit Möhre sowie Hähnchen-Fleischwurst mit Soja-Protein in den Sorten Klassik und Knoblauch in über 3.200 Filialen in Deutschland an.

Durch diese gestreckten Fleisch- und Wurstprodukte möchte der Lebensmitteleinzelhändler nach eigenen Angaben Kunden unterstützen, die ihren Konsum von tierischen Produkten und damit auch ihren ökologischen Fußabdruck verringern möchten, ohne komplett auf Fleisch zu verzichten.

Die Idee finde ich an sich nicht schlecht. Doch drängt sich auch hier zunächst der Gedanke auf, dass es vor allem eine gute Geschäftsidee ist, wenn man etwas „teures“ mit etwas „billigem“ vermengt. Probieren werde ich die Produkte dennoch mal, rein aus Interesse.

