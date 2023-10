Loki: Marvel-Serie startet erfolgreich bei Disney+

Disney schickte letzte Woche eine neue Staffel von Loki bei Disney+ ins Rennen, die man ab sofort exklusiv beim Streamingdienst schauen kann. Und es war laut Disney ein sehr guter Start mit fast 11 Millionen Views in den ersten drei Tagen.

Genau genommen war nur die dritte Staffel von The Mandalorian in diesem Jahr etwas erfolgreicher zum Start, der zweite Platz geht also an Loki. Für Disney ist das wichtig, denn das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Man freut sich in der Pressemitteilung also nicht nur über die hohe Nachfrage, auch die Kritiken sind bei Loki wieder besser und das musste langsam passieren. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht ein Wendepunkt für das MCU ist, glaube es im Moment aber noch nicht. Ich vermute, dass Loki eher eine positive Ausnahme ist.

