Luigi’s Mansion 2 HD: Nintendo veröffentlicht Übersichtstrailer

Die Nintendo Switch nähert sich dem Ende, der Nachfolger soll noch in diesem Jahr erscheinen. Dennoch ist das japanische Unternehmen bestrebt, die Plattform mit neuen Spielen zu versorgen. Einen Ausblick darauf hat Nintendo in seinem letzten Direct gegeben: Ein neues Mario & Luigi und Super Mario Party, ein ebenfalls brandneues Zelda und eine HD-Version von Luigi’s Mansion 2 – zu letzterem gibt es jetzt auch einen Übersichtstrailer – werden noch erscheinen.

Die Jagd auf die Geister geht weiter

Der Überblickstrailer zeigt in gewohnter Weise einige Aspekte des Spiels und Erläuterungen zur Spielmechanik in bewegten Bildern. Luigi ist also wieder mit dem Staubsauger Stroboblitz ausgerüstet und muss sich gegen die Gesiter behaupten – dabei gilt es, die Bösewichte geschickt und gezielt aufzusaugen. Ein Online- und ein lokaler Mehrspielermodus sind ebenfalls enthalten.

Luigi’s Mansion 2 HD ist eine grafisch verbesserte Version von Luigi’s Mansion: Dark Moon, das von dem kanadischen Spieleentwickler Next Level Games für die tragbare Konsole Nintendo 3DS entwickelt wurde.

Da ich bereits die 3DS-Version besitze, werde ich auf die neue Version verzichten. Vielmehr freue ich mich auf das neue Zelda-Spiel.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->