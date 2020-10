The Mandalorian: Disney zeigt „Special Look“

Disney wird kommende Woche die zweite Staffel von The Mandalorian zeigen, was sich aufgrund der mageren Auswahl an exklusiven Inhalten bei Disney+ zu einer der wichtigsten Serien entwickelt hat. Das Unternehmen versucht also aktuell einen kleinen Hype aufzubauen und will The Mandalorian etwas pushen.

Disney veröffentlicht „Special Look“

Passend dazu gibt es nun einen neuen Trailer, wobei das irgendwie kein richtiger Trailer ist und daher nennt man es auch „Special Look“. Natürlich ist dort Baby Yoda zu sehen, ohne den die Serie vermutlich nie so eine große Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken vor knapp einem Jahr bekommen hätte.

-->

Hinweis: Wer die zweite Staffel (und auch erste Staffel) der Star Wars-Serie „The Mandalorian“ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+. Einen kostenlosen Probemonat gibt es seit Juni leider nicht mehr, es werden also entweder 6,99 Euro pro Monat, oder 69,99 Euro pro Jahr für ein Abo bei Disney+ fällig.

Noch ein Hinweis: Ein Monat wird euch für The Mandalorian nicht reichen, da die Folgen wöchentlich ausgestrahlt werden. Die Staffel endet also erst im Dezember.

The Mandalorian: Staffel 3, Film und Spin-offs Kommende Woche startet die zweite Staffel von The Mandalorian bei Disney+ und dank Baby Yoda hat sich die erste Staffel zu einem Hit entwickelt. Die dritte Staffel ist bereits bestellt und Variety hat erfahren, dass die Dreharbeiten noch Ende 2020…19. Oktober 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->