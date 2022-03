Mario Kart 8 Deluxe bekommt diese Woche neue Strecken

Wann werden wir Mario Kart 9 sehen? Immerhin ist Mario Kart 8 mittlerweile 8 (!) Jahre alt. Nicht vor 2024, denn Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch bleibt extrem erfolgreich und daher hat Nintendo ein DLC mit Strecken angekündigt.

Mario Kart 8 Deluxe erhält neues DLC

In den kommenden Monaten werden wir 48 neue Strecken für Mario Kart 8 sehen, es handelt sich dabei um Neuauflagen alter Strecken, die eher mit dem minimalen Aufwand entwickelt werden (Nintendo hat das an einen Drittanbieter abgegeben).

-->

Wer die neuen Strecken möchte, der muss den Booster-Streckenpass buchen, der am 18. März (also am Freitag) startet. Es ist die erste von 6 Wellen, die jeweils 8 neue Strecken enthalten. Ein Datum für die anderen 5 Wellen gibt es noch nicht.

Wie bekommt man die neuen Strecken? Ihr könnt den Booster-Streckenpass für einmalig 24,99 Euro kaufen oder Nintendo Switch Online buchen (allerdings gibt es die Strecken nur mit dem Erweiterungspass). Der Preis ist eigentlich sehr fair.

Ich finde es nur schade, dass wir keine neuen Charaktere oder andere Extras für Mario Kart 8 Deluxe bekommen, sondern einfach nur Strecken. So fair der Preis auch ist, als Spieler der ersten Stunde (mit Wii U) hätte ich gerne mehr gesehen.

Da wir aber viel Mario Kart 8 Deluxe spielen und ich so ziemlich alle Teile der Reihe kenne und liebe, werde ich mir natürlich den Booster-Streckenpass holen. Wie viele andere der fast 45 Millionen Käufer:innen (das wird extrem lukrativ für Nintendo).

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Pass: Strecken

Goldener Turbo-Cup

Paris-Parcours (Mario Kart Tour)

Toads Piste (Mario Kart 7)

Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)

Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)

Glückskatzen-Cup

Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)

Pilz-Pass (Mario Kart DS)

Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)

Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Pass: Video

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Pass: Screenshots

Kommentar: Nintendo Switch nach 5 Jahren Die Nintendo Switch begleitet mich jetzt seit 5 Jahren. Und wenn man Nintendo so zuhört, dann werden das locker noch weitere 2 bis 3 Jahre, wenn nicht sogar mehr. Doch ist die Konsole gut für die kommenden Jahre gerüstet? Ein…2. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->