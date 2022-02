Mario Kart 8 bleibt ein unglaublicher Erfolg für die Nintendo Switch

Mario Kart 8 ist ein gutes Spiel, welches erstmals für die Nintendo Wii U vor fast 8 (!) Jahren erschien. Die Wii U war der größte Flop in der Geschichte von Nintendo und daher waren auch die Verkaufszahlen des Rennspiels eher bescheiden.

Mario Kart bleibt ein Bestseller

Doch 2017 kam eine Deluxe-Version (Mario Kart 8 mit allen DLCs) für die Nintendo Switch auf den Markt und die Switch hat sich jetzt zur erfolgreichsten Konsole aller Zeiten (von Nintendo) entwickelt. Und Mario Kart ist weiterhin das Zugpferd dafür.

Ein Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen, die heute veröffentlicht wurden, zeigt, dass die Nachfrage nicht nachlässt. Es ist das erste Switch-Spiel, was 40 Millionen (!) Einheiten geknackt hat. Im letzten Quartal haben sich also über 4,6 Millionen Menschen dafür entschieden, dass sie Mario Kart 8 für die Switch benötigen.

Mario Kart 9 soll zwar in Planung sein, aber bei diesem unglaublichen Erfolg (es dürfte das erfolgreichste Single-Plattform-Spiel sein) kann sich Nintendo alle Zeit der Welt lassen. Was ich als Spieler der ersten Stunde (Wii U-Version) mittlerweile schade finde, denn so langsam aber sicher wären neue Inhalte wirklich schön.

Hier noch ein Blick auf die bisher erfolgreichsten Switch-Spiele. Falls ihr euch die Entwicklung im Vergleich zum letzten Quartal anschauen wollt, dann schaut hier vorbei. Bei den Platzierungen hat sich übrigens nur eine Sache verändert: Splatoon 2 ist aus den Top 10 geflogen (war auf Platz 9) und wurde von Pokémon ersetzt.

Das ist ja auch so ein Phänomen, wenn Arceus genauso erfolgreich ist, dann sind da in ca. drei Monaten vier Pokémon-Spiele in den Top 10 der Switch vertreten.

Nintendo Switch: Top 10 Spiele

