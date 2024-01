Mario + Rabbids: Das Switch-Spiel läuft gut, aber Erwartungen waren höher

Das erste Mario + Rabbids kam ganz gut an und verkaufte sich über 10 Millionen Mal. Da es jedoch zum Start der Nintendo Switch veröffentlicht wurde, waren die Erwartungen damals nicht enorm. Beim Nachfolger sah das dann aber anders aus.

Während „Kingdom Battle“ als solide abgehakt wurde, so wurde „Sparks of Hope“ zum Start eher als Reinfall verbucht. Mit Rabatten konnte man das mindern, so VGC, und mittlerweile kommt das Spiel in etwa auf 3 Millionen verkaufte Einheiten.

Damit liegt es auf dem Level des Vorgängers, doch der bekannte „Switch-Effekt“ blieb aus und diesen hatte man sich erhofft. Das bedeutet, dass viele Spiele sehr gut ankommen, da es mittlerweile eben über 130 Millionen Switch-Einheiten gibt.

Dazu noch Mario im Titel und eigentlich sollte das ein Hit werden. Ich mag das Spiel, beide Teile, um genau zu sein. Es ist aber eben ein Genre, was nicht jedem zusagt, das kann ich verstehen. Ich hoffe aber, dass die Reihe damit nicht endet.

