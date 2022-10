Tesla Model Y ist das meistverkaufte Auto in Europa – in einem Monat

Tesla wird sich vermutlich nicht den ersten Platz in diesem Jahr schnappen, aber das könnte ein Ziel für 2023 sein. Das Tesla Model Y kommt gut an und es war im September das meistverkaufte Auto in Europa – übrigens auch in Deutschland.

Für diesen Push sorgte einmal die Strategie von Tesla, wo die meisten Einheiten weiterhin zum Ende eines Quartals ausgeliefert werden, aber auch die Fabrik in Deutschland, denn dort werden mittlerweile 2.000 Einheiten pro Woche gefertigt.

Elektroautos sind beliebt und SUVs sind beliebt, das Tesla Model Y hat also wie erwartet sehr schnell das Model 3 abgelöst. Und ich gehe davon aus, dass das so bleibt und die Nachfrage – vor allem mit den neuen Farben – noch weiter steigt.

VW ID.3 X: Elektroauto wird auch als SUV-Version kommen Bei Volkswagen denkt man gerade darüber nach, wie man das mit der Bezeichnung für die ID-Modelle optimieren kann, denn das Portfolio wächst. 2026 soll dann zum Beispiel ein VW ID.4 als Limousine mit der SSP-Plattform kommen, aber es gibt ja…27. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->