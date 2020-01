Marvel: Christian Bale soll mit Thor 4 zum MCU dazustoßen

Das Marvel Cinematic Universe (kurz: MCU) hat in den letzten Jahren für sehr viel Aufsehen gesorgt und teilweise auch hochkarätige Schauspieler angelockt. Im vergangenen Jahr gab es mit dem letzten Avengers-Film den Höhepunkt, denn es ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und bald geht es weiter.

Phase 3 des MCU ist mittlerweile abgeschlossen und 2020 beginnt Phase 4. In dieser werden wir laut Collider auch Christian Bale sehen, der in „Thor Love and Thunder“ eine Rolle spielen könnte. Der Film soll am 9. November 2021 in die Kinos kommen, die Dreharbeiten werden also noch dauern.

-->

Momentan ist noch nicht klar, welche Rolle man bei den Marvel Studios für Christian Bale geplant hat, Disney wollte die Meldung bisher auch noch nicht bestätigen. Da müssen wir uns vermutlich noch ein paar Monate gedulden, ein so bekannter Schauspieler dürfte jedoch eine zentrale Rolle einnehmen.

Deadpool 3: Marvel Studios haben mit Produktion begonnen In den letzten Monaten gab es einige Spekulationen rund um Deadpool 3, denn nach der Fox-Übernahme von Disney war nicht ganz klar, wie es nun mit dem „Superhelden“ weitergeht. Die Filme sind ab 16 und Disney ist nicht unbedingt dafür…30. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->