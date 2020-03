Marvel startet Phase 4: Finaler Trailer für Black Widow

Disney veröffentlichte nach dem großen Avengers-Finale im Sommer 2019 noch einen neuen Spider-Man-Film, aber der fühlte sich ehrlich gesagt nicht mehr nach Phase 3 und irgendwie noch nicht nach Phase 4 an. Er war mal als Einleitung für die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) geplant, doch das änderte sich.

Phase 4 wurde auf 2020 verschoben und wird nun mit Black Widow eingeleitet, die Marvel Studios haben heute den finalen Trailer veröffentlicht. Ab dem 1. Mai geht es los, dann startet Scarlett Johansson in den Kinos. Ich bin mal gespannt, ob das Coronavirus da vielleicht für einen kleinen Dämpfer im Kino sorgen wird.

Es gab in den letzten Wochen viele Absagen für große Events und auch der neue Bond wurde auf Ende 2020 verschoben. Black Widow wird es sicher nicht so leicht im Kino haben und da der Marvel-Film für den Aufbau der kommenden Phasen vermutlich noch nicht so bedeutend sein wird, werden ihn einige eventuell auslassen.

