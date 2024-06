Marvel Studios: Details zum nächsten Avengers-Film

Marvel sucht zwar noch nach einem Regisseur für Avengers 5, aber laut Deadline steht Shawn Levy derzeit hoch im Kurs. Man scheint von Deadpool & Wolverine überzeugt zu sein, daher könnte man ihm den nächsten Avengers-Film geben.

Avengers 5 mit über 50 Helden geplant

Dieser soll eine der größten Produktionen der letzten Jahre bei Marvel werden, so die Quelle, und auch an die Zeiten von Infinity War und Endgame herankommen. Bei den Marvel Studios plant man einen Film mit über 60 Helden aus dem Universum.

Schauspieler wie Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Simu Liu und Karen Gillian sollen mit von der Partie sein und in ihre Rollen schlüpfen. Die Geschichte möchte man dieses Mal etwas anders angehen.

Während sich die letzten Avengers-Filme auf eine eher kleine Gruppe fokussiert haben, so soll es jetzt mehr um ein großes „Ensemble“ an Helden gehen. Nur die Rolle des Bösewichts ist nach dem Rauswurf von Jonathan Majors noch unklar.

Avengers 5 fehlt noch ein Bösewicht

Wir haben schon gehört, dass Kang zwar erhalten bleibt, aber der Titel lautet nicht mehr „The Kang Dynasty“ und ein anderer Bösewicht soll in den Fokus rücken. Es könnte Dr. Doom werden, doch die Marvel Studios schweigen bisher noch dazu.

Die kommenden Marvel-Filme werden uns sicher erste Hinweise liefern, denn die Dreharbeiten zu Avengers 5 sollen 2025 beginnen. Ich würde auf Dr. Doom wetten, denn dann könnte man den Titel von Avengers 6 (Secret Wars) beibehalten und ich vermute, dass man diesen in Fantastic Four ab 2025 auch so richtig einführen wird.

