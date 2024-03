Marvel plant neue Strategie für Bösewicht bei Avengers-Filmen

Wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass der nächste Avengers-Film nicht mehr „The Kang Dynasty“ als Titel tragen wird, was vermutlich keinen überrascht hat, da Jonathan Majors bei den Marvel Studios raus ist. Doch wie geht es hier weiter?

Avengers mit Kang und Doctor Doom?

Laut Daniel Richtman bleibt uns Kang als Bösewicht erhalten, allerdings soll er bald nicht mehr stark im Fokus stehen. Die Avengers bekommen wohl einen zweiten Bösewicht, wobei die Quelle diesen nicht nennt. Die Auswahl wäre allerdings da.

Es soll zwei Avengers-Filme in den nächsten Jahren geben und der zweite Film wird auf den Titel „Secret Wars“ hören. Die Liste der Bösewichte in dieser Geschichte ist lang, mögliche Optionen wären Doctor Doom, Dr. Otto Octavius oder Galactus.

Gerüchte deuten an, dass wir Doctor Doom mit den Fantastic Four im nächsten Jahr im Kino sehen könnten, wenn auch nur im Abspann. Doch wie löst man das mit Kang? Wurden die Szenen schon abgedreht? Ersetzt man den Schauspieler? Das ist noch eine offene Frage. Die Marvel Studios hüllen sich derzeit in Schweigen.

PlayStation 5 Pro: Neuer Leak verrät (fast) alle Details Letzte Woche gab es sehr viele Details zur PlayStation 5 Pro und es gab Zweifel bei der Quelle, die Tom Henderson von Insider Gaming zerstreuen konnte. Das stimmt so, das […]18. März 2024 JETZT LESEN →

-->