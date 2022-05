Marvel Studios zeigen ersten Trailer für Thor: Love and Thunder

Nach dem ersten und kurzen Teaser gibt es heute den ersten richtigen Trailer für Thor: Love and Thunder. Der Film kommt am 8. Juli in die Kinos, bisher ist aber nur der englische Trailer online, der deutsche Trailer dürfte erst später folgen.

Sieht sehr unterhaltsam aus und ich hoffe, dass Taika Waititi hier abliefert. Ich fand zwar Thor: Ragnarok ganz gut, aber auch nicht herausragend. Hier noch eine kurze Beschreibung der Marvel Studios, danach findet ihr den offiziellen Trailer.

Im Film begibt sich Thor (Chris Hemsworth) auf eine Reise, wie er sie noch nie erlebt hat – eine Suche nach Selbstfindung. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gorr, dem Götterschlächter (Christian Bale), unterbrochen, der die Auslöschung der Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt sich Thor die Hilfe von König Walküre (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) und seiner Ex-Freundin Jane Foster (Natalie Portman), die – zu Thors Überraschung – auf unerklärliche Weise seinen magischen Hammer Mjolnir als Mighty Thor schwingt. Gemeinsam begeben sie sich auf ein erschütterndes kosmisches Abenteuer, um das Geheimnis der Rache des Gottschlächters zu lüften und ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ist.

