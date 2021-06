Marvel Studios: Erster Trailer für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Nach einer recht langen Pause sind die Marvel Studios nun zurück und Fans der Filme (und nun auch Serien) werden ab sofort Schlag auf Schlag neue Inhalte zu sehen bekommen. Ebenfalls mit dabei ist „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ und somit auch ein komplett neuer Superheld im Marvel-Universum.

Vor ein paar Wochen gab es hier einen ersten Teaser-Trailer und nun hat man bei den Marvel Studios den vollen Trailer veröffentlicht. Den meisten wird der Held noch kein Begriff sein, daher bietet dieser Trailer einen groben Überblick über das, was euch bei „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ erwartet.

Shang-Chi ab September im Kino

Der geplante Kinostart für „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ ist für den 3. September angesetzt und es soll auch tatsächlich ein exklusiver Kinostart werden. Allerdings hat Disney auch bestätigt, dass der Film schneller als üblich bei Disney+ verfügbar sein wird (man peilt derzeit 45 Tage statt 90 Tage an).

PS: Das ist sicher kein Zufall, denn im November kommt mit Eternals der nächste Marvel-Film und somit kann man Shang-Chi auch vorher bei Disney+ schauen.

