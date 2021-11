Marvel Studios: Trailer für neuen Spider-Man steht an

Normalerweise werben die Filmstudios früh und viel für kommende Filme, vor allem Marvel ist da gerne sehr aktiv, wenn es um einen Blockbuster der Marvel Studios geht. Nicht so beim neuen Spider-Man, da übte man bisher eher Zurückhaltung.

Der neue Spider-Man nennt sich „No Way Home“ und kommt am 17. Dezember in die Kinos, also schon in einem Monat. Bisher gab es aber nur einen Teaser Trailer. Das soll sich jetzt ändern, denn man hat einen vollwertigen Trailer angekündigt.

-->

Erster Trailer für Spider-Man: No Way Home

Warum gibt es den richtigen Trailer erst jetzt? Es wird wohl viele Gastauftritte von alten Bösewichten und anderen Schauspielern geben, die Spider-Man gespielt haben. Vielleicht will man das jetzt im kommenden Trailer zeigen und wollte die Überraschung aber so lange es geht hinauszögern. Wann kommt der Trailer?

Gestern sprachen die sozialen Kanäle von Disney und Sony von heute, aber für uns in Europa ist das mit der Zeitverschiebung etwas komplexer. Mit Blick auf diesen Tweet würde der Trailer um 2:30 Uhr (also morgen in Deutschland) online gehen.

Das würde mich aber wundern, da bei solchen Trailern oft eine Schnittmenge für Europa und die USA gesucht wird und das ist in der Regel gegen 19 oder 20 Uhr.

T-minus 24 hours until you get to see what they’re watching. 👀 New #SpiderManNoWayHome Trailer Tomorrow. pic.twitter.com/mTQUlQNzxd — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 16, 2021

Spider-Man: No Way Home – Teaser Trailer

Disney+ wächst nicht mehr so schnell Die Streamingdienste haben mit der Pandemie einen Push bekommen, mit dem sie nicht gerechnet haben. Und für Disney kam das sehr gelegen, denn Disney+ war noch neu und konnte zum Start ins neue Jahr sogar die 100 Millionen knacken. Netflix…11. November 2021 JETZT LESEN →

-->