Matter 1.0 ist fertig: Neuer Standard für Smart Home kommt

Matter soll ein neues Standard für Smart Home werden, hier haben über 500 Unternehmen der Branche ein gemeinsames Projekt gestartet. Es sind so ziemlich alle großen Namen wie Apple, Amazon, Google, Philips und Co. bei Matter dabei.

Smart Home: Was ist Matter eigentlich?

Mit Matter wird es möglich, dass sich Produkte unterschiedlicher Marken besser verstehen. Heißt: Ihr könnt eure Hue-Lampe über die Home-App von Apple auf dem iPhone einrichten und danach via Alexa steuern, weil sich alle verstehen.

So soll es jedenfalls irgendwann ablaufen, die Interoperabilität bei Smart Home-Produkten soll abgeschafft werden. Matter war eigentlich schon früher geplant, hat sich aber doch immer wieder verzögert. Der letzte Stand lautete: Herbst 2022.

Smart Home: Und wann kommt Matter?

Und tatsächlich, dieses Mal kann es die Connectivity Standards Alliance einhalten, denn Matter 1.0 ist fertig. Das hat sich schon angedeutet, denn wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer mehr Produkte mit Matter-Support gesehen.

Also, wie geht es jetzt weiter? Am 3. November ist ein Launch-Event für Matter geplant, dort wird es neue Produkte und Demos geben. Danach liegt es an den Herstellern, viele aktuelle Smart Home-Produkte können aktualisiert werden.

Amazon will zum Beispiel die meisten Echo-Speaker umstellen, bei Hue werden die aktuellen Lampen auf Matter umgestellt und so weiter. Wir werden im Winter also nach und nach neue und alte Produkte mit Matter sehen, das wird fließend sein.

Smart Home: Wie geht es bei Matter weiter?

Mit Version 1.0 werden übrigens noch nicht alle Smart Home-Produkte dabei sein, es fehlen zum Beispiel noch Kameras und Sicherheitssysteme. Dieser Schritt ist mit Version 2.0 geplant, aber die hohe Sicherheit hatte für den Launch keine Priorität.

(Was nicht bedeutet, dass Matter nicht sicher ist, aber eine Alarmanlage hat oft einen höheren Standard. Langfristig sollen alle Produkte bei Matter dabei sein.)

Das werden interessante Monate für Smart Home-Nutzer, bei uns wird Matter eine Rolle spielen und ich bin selbst gespannt, wie der Rollout läuft. Sollte das aber alles einwandfrei klappe, dann wird das ein wichtiger Schritt für Smart Home sein.

