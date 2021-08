Matter: Neuer Smart-Home-Standard kommt doch erst 2022

Roborock H7 Akku-Handstaubsauger ausprobiert

Ich habe in den letzten Wochen den Roborock H7 Akku-Handstaubsauger ausprobiert. Was ich dazu zu sagen habe, lest ihr in diesem Bericht. Gleich vorweg sei gesagt, der Roborock H7 ist ein besserer Roborock H6, den wir euch bereits im letzten…11. August 2021 JETZT LESEN →