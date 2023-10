Mazda spricht über die Zukunft der Elektroautos

Mazda hat exakt ein Elektroauto im Portfolio und es ist kein gutes, daher verkauft es sich auch nicht gut. Es gibt viele Gründe, einer ist der kleine Akku. Daher machte Mazda aus dem Elektroauto einen Hybriden, was bisher einmalig in der Branche ist.

Mazda weiß es besser als der Markt

Diesen Ansatz sieht man auch bei der Zukunft des Mazda MX-5, aber warum ist das so? Im Gespräch mit Autocar hat Finanzchef Jeff Guyton verraten, dass man der Meinung ist, dass es Mazda besser als der Kunde weiß, der die Autos kauft.

Kunden denken immer größer sei auch besser, aber ein kleiner Akku ist laut Mazda nachhaltiger und die Reichweite des MX-30 würde ausreichen. Allerdings haben die ersten Berichte gezeigt, dass die Reichweite im Winter bei nur ca. 100 km liegt.

Ja, ich stimme Jeff Guyton zu, es benötigt zwar nicht riesige Elektroautos mit 100+ kWh im Boden, aber 35,5 kWh sind für ein reines Elektroauto, welches nicht ganz so effizient ist, zu wenig. Der MX-30 ist immerhin kein kleiner Flitzer für die Stadt.

Mazda argumentiert auch damit, dass ein kleinerer Akku nachhaltiger sei, was hier grundsätzlich stimmt, wenn man aber deswegen kaum Elektroautos verkauft und aus dem Elektroauto einen Hybriden macht, dann bringt das am Ende auch nichts.

Mazda setzt nicht voll auf Elektroautos

Jeff Guyton hofft daher, dass sich nicht nur eine Technologie auf dem Markt der Zukunft durchsetzt, denn Mazda möchte sich nicht auf Elektroautos festlegen. Man hofft daher, dass sich jetzt „Wissenschaft und Technologie (…) weiterentwickeln“.

Mazda warb letzten Sommer mit einem Dieselmotor bei der Klimaneutralität, was schon ziemlich absurd war. Der Finanzchef hat zwar auch betont, dass das mit der Umwelt wichtig für Mazda sei, aber Elektroautos eben nicht die Lösung dafür sind.

Das mag langfristig stimmen, aber wenn die größten Märkte der Welt diesen Weg gehen, dann kann man sich entweder anpassen oder man beharrt auf der Meinung und geht damit unter. Jeff Guyton gibt auch zu, dass sich China als größer Markt für Autos auf Elektromobilität festgelegt hat und das auch in Europa so kommt.

Zukunft von Mazda steht auf dem Spiel

Persönliche Meinung: Vielleicht gibt es irgendwann eine bessere Technologie, das mag sein, aber diese Zeit hat die Welt mit Blick auf den Klimawandel nicht, daher benötigt man jetzt die bestmögliche Technologie. Das sind Elektroautos, ob man diese jetzt mag oder nicht. Die großen Automobilhersteller haben sich festgelegt.

Mazda kann also weiterhin an eine große Zukunft von Hybrid glauben und vielleicht kommen auch E-Fuels oder Wasserstoff, aber kurzfristig deutet sich das nicht an.

Doch am Ende kann man so viel diskutieren, wie man möchte, Tesla zeigt gerade, dass ein gutes Elektroauto wie das Model Y genau das ist, was Kunden wollen. Die Kunden entscheiden sich also nicht für Mazda, sondern für Tesla. Und das, obwohl die Basis fast 10.000 Euro teurer ist. Der Kunde hat sich also schon entschieden.

Toyota blamiert sich mit Aussage zu Elektroautos Toyota ist zwar mittlerweile der weltweite Marktführer bei Autos, aber mit Blick auf den Markt der Zukunft, der rein elektrisch ist, findet man quasi kaum statt. Hier ist man derzeit […]26. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->