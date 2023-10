Toyota blamiert sich mit Aussage zu Elektroautos

Toyota ist zwar mittlerweile der weltweite Marktführer bei Autos, aber mit Blick auf den Markt der Zukunft, der rein elektrisch ist, findet man quasi kaum statt. Hier ist man derzeit noch nicht einmal in den Top 10 vertreten und holt gerade erst auf.

Das führt jetzt dazu, dass man sich zu einer wilden Aussage hat hinreisen lassen, denn laut Toyota seien Hybrid-Autos die bessere Lösung in Australien und ein rein elektrisches Auto nur für wenige Nutzer gedacht. Tesla sieht das sicher anders.

Tesla Model Y löst Toyota RAV4 ab

Australien ist nicht der größte Markt für Elektroautos, das ist vollkommen richtig, doch das Wachstum geht so langsam los und beträgt in diesem Jahr bereits 80 Prozent. Und das Tesla Model Y hat im September den Toyota RAV4 bei den SUVs abgelöst. Genau genommen ist also ein Elektroauto erfolgreicher als der Hybrid.

Parallel dazu hat Tesla außerdem mitgeteilt, dass man in Dänemark einen Rekord mit dem Model Y aufgestellt hat, es ist das meistverkaufte Auto in einem Jahr. Und das Jahr hat noch zwei Monate. Es ist ein anderer Markt, aber der globale Trend geht in die gleiche Richtung. Das Wachstum bei Elektroautos ist derzeit größer.

Ich bin mir aber sicher, dass Toyota diese öffentliche Sichtweise bald vergisst, denn man hat den Fehler (kein Vorreiter bei Elektroautos zu sein) bereits eingesehen. Im Moment liegt der Fokus auf Konzepten und Wunschvorstellungen für die Zukunft.

Es wundert also nicht, dass Toyota in der Öffentlichkeit gerne das Bild zeichnen möchte, dass Elektroautos eine Nische sind, wenn man nicht mit der Konkurrenz mithalten kann. Ich bin gespannt, ob diese Strategie langfristig für Toyota aufgeht.

