McLaren kündigt Hybrid-Supercar für 2021 an

McLaren möchte kommendes Jahr ein Hybrid-Supercar auf den Markt bringen, welches in der ersten Jahreshälfte vorgestellt werden soll. Der Sportwagen soll einen neuen V6-Motor spendiert bekommen und man spricht von einem High-Performance Hybrid (HPH) Supercar – Details nennt McLaren aber noch keine.

McLaren „Supercar“ kann elektrisch fahren

Der Autohersteller gibt nur an, dass der Sportwagen im McLaren Composites Technology Centre (MCTC) in Sheffield gebaut wird und mit einer ganz neuen Karbonfaserstruktur (die laut McLaren extrem leicht sein soll) daher kommt.

Dieses „Supercar“ von McLaren soll auch komplett elektrisch fahren können, man nutzt den Elektroantrieb also nicht ausschließlich für Performance. McLaren gibt eine „mittlere“ Reichweite an, was auch immer das bedeuten mag. Eine mittlere Reichweite bei Hybrid-Modellen würde ich mal mit ca. 30 km (WLTP) einstufen.

Das Hybrid-Supercar von McLaren war eigentlich schon für Sommer geplant, ich gehe aber mal davon aus, dass die Corona-Krise wie bei den meisten Herstellern den Plan nach hinten verschoben hat. McLaren setzt vorerst auf Hybrid-Modelle, schließt aber nicht aus, dass irgendwann ein Elektroauto kommen könnte.

