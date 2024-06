McLaren spricht über das erste Elektroauto

McLaren möchte den Weg in die Elektromobilität gehen, aber es gibt Hürden, vor allem wenn es um die neuen Technologien wie Akkus geht. Als Luxusmarke hat man zwar Zugriff auf neue und teure Technologien, die der Massenmarkt erst in ein paar Jahren nutzen wird, aber das Rezept für einen Elektro-McLaren gibt es noch nicht.

Das Problem, so Michael Leiters im Gespräch mit Autocar, sei das Gewicht. Es ist kein „Supercar“ (wo man sich sieht), wenn es zwar 2.000 PS mitbringt, aber am Ende über 2 Tonnen wiegt. Das dürfte eine indirekte Ansage an den Rimac Nevera mit fast 2.000 PS sein, der gerne als ein elektrisches Supercar bezeichnet wird.

McLaren möchte sich treu bleiben, wobei man sich hier auch widerspricht, denn gleichzeitig ist ein SUV im Planung. Die finale Entscheidung sei noch nicht durch, so der McLaren-Chef, aber so ein SUV würde sich besser als Elektroauto anbieten. Es wäre also durchaus möglich, dass McLaren erst einen Elektro-SUV zeigen möchte.

