MediaMarkt und Saturn: Details zum Singles Day 2020

Im Rahmen der Kampagne „Black November“ starten MediaMarkt und Saturn wie erwartet am Singles Day eine Rabatt-Aktion. Nun ist klar, wie sich diese Aktion gestaltet.

Am 11. November 2020 erhalten alle Club-Kunden 11 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf sowie zusätzliche Rabatte auf ausgewählte Warengruppen – sowohl im Onlineshop als auch in allen MediaMärkten bzw. Saturn Stores in Deutschland.

Auf ausgewählte Produktgruppen und Marken gibt es noch einmal zusätzliche Prozente. Dies gilt zum Beispiel für Smartphones und Tablets von Samsung, zahlreiche Beauty-Produkte, Foto- und Foto-Zubehör, IT-Zubehör sowie Microsoft IT-Produkte.

Sobald der Singles Day bei MediaMarkt und Saturn startet und alle Aktionen bekannt sind, weisen wir nochmal darauf hin. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf zudem wie immer anzuraten.

Singles Day: Club-User sparen

Online muss man sich bei beiden Shops als Clubmitglied einloggen, dann wird der angezeigte Club-Preis automatisch gewährt. Im Markt vor Ort muss man seine Clubkarte bei Bezahlung vorlegen und der entsprechende Club-Preis wird dann an der Kasse berechnet. Wer noch nicht Mitglied im MediaMarkt Club ist, kann dies nachholen und dann ebenfalls an der Aktion teilnehmen. Saturn-Kunden finden hier alle Informationen dazu. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Außer solche Rabatte erhält man beim MediaMarkt Club und Saturn Club unter anderem ein Willkommens-Coupon für Neumitglieder, Einladungen zu lokalen Events, eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit oder ein digitales Kundenkonto, in dem alle Quittungen von getätigten Einkäufen gespeichert werden sowie Geburtstags-Gutscheine.

Zum Singles Day 2020 bei …

MediaMarkt →Saturn →

Der Club-Rabatt gilt nicht für APPLE iPhone 12, 12 pro, 12 mini, 12 pro max, APPLE iPad Air 4th Generation, SONOS, XBOX (Modelle 2020), Vorbesteller-Artikel, Verträge mit Drittanbietern, Drittanbieter-Artikel, Members-Only-Artikel, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Darüber hinaus ist die Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen sowie nicht gültig bei Käufen von Drittanbietern auf mediamarkt.de.

