MediaMarkt und Saturn: Xiaomi will mehr Präsenz zeigen

Xiaomi greift seit einigen Monaten verstärkt in Europa an und Deutschland ist eines der Länder, in denen man viel Druck macht. Nicht nur online, sondern auch lokal mit einem eigenen Store und speziellen Aufstellern bei den lokalen Händlern.

Xiaomi-Ökosystem bei MediaMarkt und Saturn

Nun hat Xiaomi bekannt gegeben, dass man bei MediaMarkt und Saturn noch mehr Präsenz zeigen möchte. Vielleicht sind euch schon Bereiche für Smartphones von Xiaomi aufgefallen, kommendes Jahr wird dort das Ökosystem zu sehen sein.

-->

Diese neuen „Shop-in-Shop-Systeme“ sollen nun in ganz Deutschland aufgebaut werden, den Anfang macht der Konzept-Gaming-Store von Saturn (Xperion). Auf dem Beitragsbild könnt ihr sehen, was Xiaomi bald für alle Stores geplant hat.

Xiaomi wächst aktuell sehr schnell und nutzt vor allem aus, dass Huawei ohne die Google-Dienste in Europa quasi keine Chance hat. Sollte man weiter so viel Druck machen, dann kann man wohl wirklich sagen, dass Xiaomi das neue Huawei ist.

Xiaomi Mi 11 Pro wohl mit höherer Auflösung Es gab beim Xiaomi Mi 10 Pro kritische Stimmen, da sich Xiaomi zwar für ein gutes OLED-Panel, aber gegen QHD+ und 120 Hz entschied. Man setzte auf FHD+ und 90 Hz. Vor ein paar Tagen gab es das Gerücht, dass…24. November 2020 JETZT LESEN →

-->