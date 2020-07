Xiaomi Mi Store in Deutschland eröffnet

Xiaomi gab im Februar bekannt, dass man einen Mi Store in Deutschland eröffnen möchte und später wurde klar, dass er im Juni startet. Daraus wurde nichts, doch mit ein bisschen Verspätung hat der Store nun seine Pforten geöffnet.

Xiaomi Mi Store mit Schlange zum Start

Der erste Mi Store von Xiaomi befindet sich in Düsseldorf (Flinger Straße 23-25) und öffnete gestern um 10 Uhr die Türen. Laut Xiaomi gab es sogar einen Camper vor Ort, der um Mitternacht eine längere Warteschlage einleitete.

Zur Eröffnung gab es diverse Aktionen, unter anderem auch für das Xiaomi Mi 10 und die neuen E-Scooter. Die Produkte waren laut Xiaomi immer direkt weg und man musste mehrmals am Tag für Nachschub im Mi Store sorgen.

Xiaomi bietet mittlerweile 120 Produkte in Deutschland an und die meisten kann man vor Ort kaufen. Weitere sollen noch folgen. Weitere Stores wurden bisher noch nicht bestätigt, doch das Ziel sei es „alle Großstädte der Region“ mit einem Mi Store zu versorgen, so Xiaomi. Da dürfte also noch einiges kommen.

